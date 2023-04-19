Знову хочуть Херсон взяти. Окупант розповів про підготовку вагнерівців до чергового наступу

Російський військовослужбовець у розмові з дружиною розповів про те, що їх готують до чергової спроби захопити Херсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
За його словами, окупантів змушують проводити розмінування раніше захоплених територій. Їм наказали відбити острів неподалік Херсону.
"Плаваємо, розміновуємо. Готується наступ, а ми шлях їм робимо. Сьомого числа будемо наступати, ми на них. Додому хочу дуже", - говорить росіянин.
Він також скаржиться, що через конфлікти у вищому командуванні припиняють набори охочих у ПВК.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський військовий поскаржився дружині, що його разом з іншими окупантами постійно обстрілюють українські військові. Через це армія РФ зазнає значних людських втрат.
Також раніше ми писали, що у черговому перехоплені розвідки, російський окупант жаліється дружині про бойові дії на території України. Усі солдати згоді повернутись додому, а половина виданих автоматів - клинить.
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