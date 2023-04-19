Знову хочуть Херсон взяти. Окупант розповів про підготовку вагнерівців до чергового наступу

Російський військовослужбовець у розмові з дружиною розповів про те, що їх готують до чергової спроби захопити Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За його словами, окупантів змушують проводити розмінування раніше захоплених територій. Їм наказали відбити острів неподалік Херсону. "Плаваємо, розміновуємо. Готується наступ, а ми шлях їм робимо. Сьомого числа будемо наступати, ми на них. Додому хочу дуже", - говорить росіянин. Він також скаржиться, що через конфлікти у вищому командуванні припиняють набори охочих у ПВК.