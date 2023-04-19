Снова хотят Херсон взять. Оккупант рассказал о подготовке вагнеровцев к очередному наступлению

Российский военнослужащий в разговоре с супругой рассказал о том, что их готовят к очередной попытке захватить Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По его словам, окупантов заставляют проводить разминирование ранее захваченных территорий. Им приказали отбить остров недалеко от Херсона.

"Плаваем, разминируем. Готовится наступление, а мы путь им делаем. Седьмого числа будем наступать, мы на них. Домой хочу очень", - говорит россиянин.

Он также жалуется, что из-за конфликтов в высшем командовании прекращают наборы желающих в ПИК.