Знову з графіками: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 18 грудня

Завтра, 18 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів буде таким:

07:00 – 20:00 пів черги відключень.

А ось для промисловості та бізнесу час застосування графіків обмеження потужності буде з 07:00 - 20:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Наразі тривають ремонтні роботи на енергооб’єктах. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Відключення світла в Україні

Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України, зосередившись на ТЕС, ГЕС та трансформаторних підстанціях. Для ударів використовувалися ракети та дрони-камікадзе "Шахед".

17 листопада було випущено понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари спричинили пошкодження у 14 областях, а 13 грудня Росія атакувала 287 засобами повітряного нападу - 94 ракетами та 193 дронами.

Також варто зауважити, що з понеділка, 16 грудня, в Україні діють нові правила вимкнення світла.

Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".