Опять с графиками: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 18 декабря

Завтра, 18 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будет таким:

07:00 - 20:00 пол очереди отключений.

А вот для промышленности и бизнеса время применения графиков ограничения мощности будет с 07:00 - 20:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина ограничений - повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Сейчас продолжаются ремонтные работы на энергообъектах. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

Отключение света в Украине

Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, сосредоточившись на ТЭС, ГЭС и трансформаторных подстанциях. Для ударов использовались ракеты и дроны-камикадзе "Шахед".

17 ноября было выпущено более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары вызвали повреждения в 14 областях, а 13 декабря Россия атаковала 287 средствами воздушного нападения - 94 ракетами и 193 дронами.

Также стоит заметить, что с понедельника, 16 декабря, в Украине действуют новые правила отключения света.

Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".