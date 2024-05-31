"Знову ФАБ впустили". У Бєлгородській області скаржаться на падіння авіабомб РФ (перехоплення)

"У нас знову ФАБ (фугасну авіаційну бомбу - ред.) впустили біля Батрацьких Дач (селище, яке знаходиться під Бєлгородом - ред.)... І на Таволжанці (село в Бєлгородській області - ред.) впустили ФАБ, знову сьогодні", - розповідає мешканка Бєлгородської області.

Вона стверджує, що авіабомби "ніде не здетонували".

Також жінка скаржиться, що в падінні ФАБів "немає нічого хорошого".