"Знову ФАБ впустили". У Бєлгородській області скаржаться на падіння авіабомб РФ (перехоплення)

Російські окупанти продовжують "впускати" авіабомби на Бєлгородську область. Місцеві жителі висловлюють невдоволення в особистих розмовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"У нас знову ФАБ (фугасну авіаційну бомбу - ред.) впустили біля Батрацьких Дач (селище, яке знаходиться під Бєлгородом - ред.)... І на Таволжанці (село в Бєлгородській області - ред.) впустили ФАБ, знову сьогодні", - розповідає мешканка Бєлгородської області.
Вона стверджує, що авіабомби "ніде не здетонували".
Також жінка скаржиться, що в падінні ФАБів "немає нічого хорошого".
Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово скидали свої авіабомби на Бєлгородську область.
Зокрема, кілька тижнів тому на регіон впало одразу три авіабомби. Тоді там падали 500 кілограмові ФАБ-500.
Загалом, як пишуть ЗМІ, станом на 16 травня на російські регіони та тимчасово окуповані території України впало щонайменше 38 авіабомб.
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