UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Знову ФАБ впустили". У Бєлгородській області скаржаться на падіння авіабомб РФ (перехоплення)

Ілюстративне фото: літаки РФ "впускають" авіабомби на Бєлгородську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують "впускати" авіабомби на Бєлгородську область. Місцеві жителі висловлюють невдоволення в особистих розмовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У нас знову ФАБ (фугасну авіаційну бомбу - ред.) впустили біля Батрацьких Дач (селище, яке знаходиться під Бєлгородом - ред.)... І на Таволжанці (село в Бєлгородській області - ред.) впустили ФАБ, знову сьогодні", - розповідає мешканка Бєлгородської області.

Вона стверджує, що авіабомби "ніде не здетонували".

Також жінка скаржиться, що в падінні ФАБів "немає нічого хорошого".

Падіння авіабомб у Бєлгородській області

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово скидали свої авіабомби на Бєлгородську область.

Зокрема, кілька тижнів тому на регіон впало одразу три авіабомби. Тоді там падали 500 кілограмові ФАБ-500.

Загалом, як пишуть ЗМІ, станом на 16 травня на російські регіони та тимчасово окуповані території України впало щонайменше 38 авіабомб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська областьАвіаудариВійна в Україні