"Опять ФАБ уронили". В Белгородской области жалуются на падение авиабомб РФ (перехват)

"У нас опять ФАБ (фугасную авиационную бомбу - ред.) уронили возле Батрацких Дач (поселок, который находится под Белгородом - ред.)... И на Таволжанке (село в Белгородской области - ред.) уронили ФАБ, опять сегодня", - рассказывает жительница Белгородской области.

Она утверждает, что авиабомбы "нигде не сдетонировали".

Также женщина жалуется, что в падении ФАБов "нет ничего хорошего".