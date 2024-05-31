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"Опять ФАБ уронили". В Белгородской области жалуются на падение авиабомб РФ (перехват)

Иллюстративное фото: самолеты РФ "роняют" авиабомбы на Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают "ронять" авиабомбы на Белгородскую область. Местные жители высказывают недовольство в личных разговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"У нас опять ФАБ (фугасную авиационную бомбу - ред.) уронили возле Батрацких Дач (поселок, который находится под Белгородом - ред.)... И на Таволжанке (село в Белгородской области - ред.) уронили ФАБ, опять сегодня", - рассказывает жительница Белгородской области.

Она утверждает, что авиабомбы "нигде не сдетонировали". 

Также женщина жалуется, что в падении ФАБов "нет ничего хорошего". 

Падение авиабомб в Белгородской области

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно сбрасывали свои авиабомбы на Белгородскую область.

В частности, несколько недель назад на регион упало сразу три авиабомбы. Тогда там падали 500-килограммовые ФАБ-500.

Всего, как пишут СМИ, по состоянию на 16 мая на российские регионы и временно оккупированные территории Украины упало по меньшей мере 38 авиабомб.

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