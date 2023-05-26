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Знову дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 26 травня 2023 07:00
Знову дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні будуть дощі з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 26 травня, буде вологою. Всі регіони накриють дощі, а місцями очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні можливі короткочасні дощі з грозами. Вранці на лівобережній частині України місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень сьогодні покажуть +21 +26 градусів, а вночі +11 +16 градусів.

У Карпатах вдень прогнозується +13 +18 градусів, вночі температура опуститься до +5 +10 градусів.

Знову дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вдень повітря у столиці прогріється до +24 +26 градусів, а вночі до +13 +15 градусів.

Знову дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.

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