Знову дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 26 травня, буде вологою. Всі регіони накриють дощі, а місцями очікуються грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні можливі короткочасні дощі з грозами. Вранці на лівобережній частині України місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень сьогодні покажуть +21 +26 градусів, а вночі +11 +16 градусів.
У Карпатах вдень прогнозується +13 +18 градусів, вночі температура опуститься до +5 +10 градусів.
Погода у Києві
У Києві сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний зі швидкістю 5-10 м/с.
Вдень повітря у столиці прогріється до +24 +26 градусів, а вночі до +13 +15 градусів.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.
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