Знову дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні будуть дощі з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні сьогодні, 26 травня, буде вологою. Всі регіони накриють дощі, а місцями очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні можливі короткочасні дощі з грозами. Вранці на лівобережній частині України місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень сьогодні покажуть +21 +26 градусів, а вночі +11 +16 градусів. У Карпатах вдень прогнозується +13 +18 градусів, вночі температура опуститься до +5 +10 градусів. Погода у Києві У Києві сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північний зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень повітря у столиці прогріється до +24 +26 градусів, а вночі до +13 +15 градусів.