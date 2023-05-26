Снова дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине сегодня, 26 мая, будет влажной. Все регионы накроют дожди, местами ожидаются грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня по всей Украине возможны кратковременные дожди с грозами. Утром на левобережной части Украины местами туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Столбики термометров днем сегодня покажут +21 +26 градусов, а ночью +11 +16 градусов.
В Карпатах днем прогнозируется +13 +18 градусов, ночью температура опустится до +5 +10 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный со скоростью 5-10 м/с.
Днем воздух в столице прогреется до +24 +26 градусов, а ночью до +13 +15 градусов.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц лета.
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