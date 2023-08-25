Знову через МіГ-31К. В Україні вчетверте оголошували масштабну тривогу

В Україні ввечері п'ятниці, 25 серпня, четвертий раз оголошено сигнал повітряної тривоги в деяких областях. На території Російської Федерації було зафіксовано зліт МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог
Станом на 21:39 сигнал повітряної тривоги оголошено у Києві та всіх областях України.
У Повітряних силах повідомили, що тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території Росії.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, Росії", - пише пресслужба.
Варто зауважити, що це вже четвертий сигнал повітряної тривоги за останні декілька годин.
Оновлено о 21:50.
У Києві та більшості областей почали оголошувати про відбій тривоги.
Станом на 21:45 мапа повітряних тривог виглядає так:
Фото: скріншот (alerts.in.ua)
Варто зауважити, що раніше повітряну тривогу було оголошено у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Там попереджають про загрозу атаки безпілотників типу "Шахед".
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