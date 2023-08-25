Опять из-за МиГ-31К. В Украине в четвертый раз объявляли масштабную тревогу

По состоянию на 21.39 сигнал воздушной тревоги объявлен в Киеве и всех областях Украины.

В Воздушных силах сообщили, что тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории России.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, России", - пишет прессслужба.

Следует отметить, что это уже четвертый сигнал воздушной тревоги за последние несколько часов.

Обновлено в 21:50.

В Киеве и большинстве областей начали объявлять об отбое тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 21:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Фото: скриншот (alerts.in.ua)

Стоит отметить, что ранее воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Там предупреждают об угрозе атаки беспилотников типа "Шахед".