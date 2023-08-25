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Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"

П'ятниця 25 серпня 2023 21:19
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Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами" Фото: у низці областей України оголосили повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері п'ятниці, 25 серпня, оголошено сигнал повітряної тривоги в деяких областях. Існує загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 21:15 сигнал тривоги оголошено у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У Повітряних силах попередили про загрозу безпілотників.

"Ворожі БпЛА типу "Shahed" рухаються у напрямку Дніпропетровської області!" - сказано у повідомленні.

Жителів областей просять зберігати спокій та пройти в укриття.

Оновлено о 22:45.

Жителів Харкова попередили про атаку "Шахедів" на місто з різних напрямків та попросили перебувати в укриттях.

Оновлено о 21:59.

У Повітряних силах повідомили, що ворожі "Shahed" наближаються до Дніпра. Також безпілотники зафіксовано у Полтавській області.

Наразі повітряну тривогу також оголошено у Харківській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.

Окрім цього в Україні сьогодні вже чотири рази оголошували сигнал повітряної тривоги через зліт на аеродромі в Росії літака МіГ-31К.

Атака дронів. У низці областей України загроза ударів &quot;Шахедами&quot;

Фото: скріншот (t.me/kpszsu)

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Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"
Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"
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