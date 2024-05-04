Знову бомблять самі себе? У Бєлгороді стався вибух під час ударів по Харкову

У російському місті Бєлгороді сьогодні вдень пролунав вибух. Це сталося в той самий час, коли українська влада повідомляла про обстріл Харкова та Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова та місцеві Telegram-канали.
Сьогодні у період між 14:30 та 15:00 бєлгородські Telegram-канали написали про звуки вибуху в місті, а потім опублікували фото та відео з пожежею на місці вибуху. В цей час мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про удари росіян по українському місту.
Пізніше бєлгородський губернатор Гладков підтвердив, що в Бєлгороді пролунав вибух, але його причини він не назвав. За словами Гладкова, в результаті вибуху постраждали п'ятеро людей. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості.
Крім того, було пошкоджено 30 приватних будинків та 10 автомобілів. Російські рятувальники, за словами Гладкова, працюють над ліквідацією двох пожеж.
Хоча наразі невідомо, що саме сталося в Бєлгороді, проте такі випадки для Бєлгородської області вже звична справа. Росіяни час від часу самі бомблять свою територію. Так, у квітні минулого року російський винищував випадково скинув на Бєлгород авіабомбу.
А минулого місяця за декілька кілометрів від села Красноє поблизу Бєлгорода знайшли авіаційну ракету Х-59, яку "загубила" російська авіація.
Загалом, як писали російські ЗМІ, за березень та квітень цього року було зафіксовано понад 20 випадків скидання російськими літаками авіабомб на територію Бєлгородської області.
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