Знову бомблять самі себе? У Бєлгороді стався вибух під час ударів по Харкову

Сьогодні у період між 14:30 та 15:00 бєлгородські Telegram-канали написали про звуки вибуху в місті, а потім опублікували фото та відео з пожежею на місці вибуху. В цей час мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про удари росіян по українському місту.

Пізніше бєлгородський губернатор Гладков підтвердив, що в Бєлгороді пролунав вибух, але його причини він не назвав. За словами Гладкова, в результаті вибуху постраждали п'ятеро людей. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Крім того, було пошкоджено 30 приватних будинків та 10 автомобілів. Російські рятувальники, за словами Гладкова, працюють над ліквідацією двох пожеж.