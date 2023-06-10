Зношені та старі купюри. НБУ пояснив, як обмінюють валюту

Українці можуть обміняти зношені, пошкоджені та старі іноземні банкноти. Проте є декілька умов такого обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Нацбанку.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.

Фактично обмінник чи банк бере валюту та відправляє її до іноземного банку для обміну. Клієнт у такому випадку сплачує комісію. Кожен обмінник повинен поінформувати про розмір комісії.

Також обмінники та банки повинні обмінювати валюту незалежно від року випуску, якщо банкноти не мають ознак зношення або мають ознаки незначного зношення. Фінансовим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску валюти.

Це стосується й операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер.

В НБУ підкреслили, що не ухвалювали ніяких правових актів, що передбачають заборону на обмінні операції з іноземною валютою.

Нагадаємо, раніше у Раді попередили, що обмінники отримають попередження за відмову приймати зношені долари.

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