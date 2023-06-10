Изношенные и старые купюры. НБУ объяснил, как обменивают валюту

Украинцы могут обменять изношенные, поврежденные и старые иностранные банкноты. Однако есть несколько условий для такого обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Нацбанка.

Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, независимо от года выпуска клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо.

Фактически обменник или банк берет валюту и отправляет ее в иностранный банк для обмена. Клиент в таком случае оплачивает комиссию. Каждый обменник должен проинформировать о размере комиссии.

Также обменники и банки должны обменивать валюту независимо от года выпуска, если у банкнот нет признаков износа или они имеют признаки незначительного износа. Финансовым учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска валюты.

Это касается и операций с банкнотами всех номиналов долларов США, которые выпускались Федеральной резервной системой с 1914 года до сегодня.

В НБУ подчеркнули, что не принимали никаких правовых актов, предусматривающих запрет на обменные операции с иностранной валютой.

Напомним, ранее в Раде предупредили, что обменники получат предупреждение за отказ принимать изношенные доллары.

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