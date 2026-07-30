Знижки на гречку та олію: скільки можна заощадити в супермаркетах 30 липня

Українські супермаркети оновили вартість базових продуктів. Станом на четвер, 30 липня, у провідних торговельних мережах помітно змінилися цінники на соняшникову олію, хліб та гречку. Водночас ціни на яйця та молоко залишаються стабільними.
Скільки коштують основні продукти в "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" - детальніше в матеріалі РБК-Україна.
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Хліб
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 30 липня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка (1 кг)
Яйця (десяток, C1)
Молоко
Соняшникова олія (500 мл)