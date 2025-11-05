UA

Економіка

"Знижка" замість відсотків: українці отримають більш вигідні кредити на сонячні станції

Фото: кредити на сонячні станції стануть доступнішими (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Кредити на сонячні та вітрові електростанції в Україні стануть доступнішими. Замість щомісячного відшкодування відсоткової ставки населенню пропонують компенсацію основного тіла кредиту в розмірі 30 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

Згідно з інформацією пресслужби, Кабмін удосконалив механізм отримання держпідтримки фізичним особам, які встановлюють вдома генеруючі установки для вироблення електроенергії з альтернативних джерел.

Новий механізм передбачає надання у якості фінансової державної підтримки компенсації основного тіла кредиту в розмірі 30 відсотків, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов’язанням.

Програма кредитування на електростанції набула популярності

Як повідомляють в Міненерго, розпочата минулого року програма пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання набула значної популярності.

"З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів з фізичними особами на загальну суму понад 1 млрд грн та сумарною потужністю обладнання понад 26 МВт", - йдеться у повідомленні.

Кошти для програми будуть залучатись, зокрема, від міжнародних партнерів та фінансових інституцій.

У Міненерго очікують, що нове рішення сприятиме збільшенню кола осіб, які зможуть придбати та встановити гібридні системи електропостачання, що посилить енергетичну безпеку держави в умовах ворожих атак по інфраструктурі.

Нагадаємо, за сім місяців 2025 року до електромереж ДТЕК підключилось понад 2,5 тисячі побутових сонячних електростанцій. 94% усіх нових договорів припадає на Київщину.

РБК-Україна повідомляло раніше у своєму матеріалі, що це таке "зелений тариф" та чи можна на ньому заробити в Україні.

