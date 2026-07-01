"Знижка" в 50%: як українських експортерів зерна шантажують в Африці

Після розвантаження вантажу в африканському порту місцева влада раптово заявляє про проблеми з якістю - і вимагає вдвічі знизити ціну або забрати зерно назад.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Пастки сірої зони. Як портовий шантаж і пірати знищують український експорт в Африці ".

Пастка після розвантаження

Українські зернові компанії, що працюють на африканських ринках, дедалі частіше стикаються зі схемами правового тиску, каже президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко.

У регіонах із найгострішою потребою в продовольстві нерідко діють непрозорі держструктури, які нехтують міжнародним правом.

Поширена схема виглядає так: вантаж прибуває в порт, його розвантажують - і лише після цього місцева влада оголошує про "невідповідність якості". При цьому міжнародні сертифікати SGS, визнані в усьому світі, просто ігнорують.

Як це виглядає на практиці

"Вони говорять: "У нас за вказівкою нашого лідера тільки державна лабораторія перевіряє, тому ми перевірили, а це зовсім не те, що ми хотіли. Або ви вдвічі зменшуєте вартість, або забирайте свою продукцію назад"", - розповідає Козаченко.

Він уточнює, що все це відбувається вже після того, як товар опинився у їхньому порту.

Банки блокують оплату

Паралельно місцеві банки, підконтрольні урядам, відмовляються відкривати акредитиви і заморожують платежі українським компаніям.

Експортер у такій ситуації опиняється у глухому куті: