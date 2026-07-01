"Скидка" в 50%: как украинских экспортеров зерна шантажируют в Африке
После разгрузки груза в африканском порту местные власти внезапно заявляют о проблемах с качеством - и требуют вдвое снизить цену или забрать зерно обратно.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ловушки серой зоны. Как портовый шантаж и пираты уничтожают украинский экспорт в Африке".
Ловушка после разгрузки
Украинские зерновые компании, работающие на африканских рынках, все чаще сталкиваются со схемами правового давления, говорит президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.
В регионах с самой острой потребностью в продовольствии нередко действуют непрозрачные госструктуры , пренебрегающие международным правом.
Распространенная схема выглядит так: груз прибывает в порт, его разгружают - и только после этого местные власти объявляют о "несоответствии качества". При этом международные сертификаты SGS, признанные по всему миру, просто игнорируют.
Как это выглядит на практике
"Они говорят: "У нас по указанию нашего лидера только государственная лаборатория проверяет, потому мы проверили, а это совсем не то, что мы хотели. Либо вы вдвое уменьшаете стоимость, либо забирайте свою продукцию обратно", - рассказывает Козаченко.
Он уточняет, что все это происходит уже после того, как товар очутился в их порту.
Банки блокируют оплату
Параллельно местные банки, подконтрольные правительствам, отказываются открывать аккредитивы и замораживают платежи украинским компаниям.
Экспортер в такой ситуации оказывается в тупике:
- каждый день за простой судна начисляется штраф в десятки тысяч долларов;
- везти груз обратно через пол мира - финансовый крах;
- единственный выход - соглашаться на условия и отдавать зерно за бесценок.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Россия строит продовольственную зависимость африканских стран от собственного зерна, активно вытесняя конкурентов с рынка.
Между тем, еще в 2023 году Россия начала масштабные поставки зерна в Африку, постепенно наращивая влияние в регионе за счет субсидированных цен и двусторонних соглашений.