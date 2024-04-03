Знижка у 100% на оплату комуналки: хто з пенсіонерів має право на пільгу

Право на знижку у 100% мають

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу.

Право на пільгу залежить від доходу сім’ї пільговика

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).

Пільга надається протягом 12 місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.

На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.

Необхідні документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:

- заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

- документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.

Як звернутися

Подати заяву та необхідні документи до фонду можна в один зі способів: