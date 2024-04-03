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Знижка у 100% на оплату комуналки: хто з пенсіонерів має право на пільгу

Україна, Середа 03 квітня 2024 13:47
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Знижка у 100% на оплату комуналки: хто з пенсіонерів має право на пільгу Фото: сільські пенсіонери можуть отримати 100% знижку на комуналку
Автор: Олександр Білоус

Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Право на знижку у 100% мають

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу.

Право на пільгу залежить від доходу сім’ї пільговика

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).

Пільга надається протягом 12 місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.

На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.

Необхідні документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:

  • - заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • - документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.

Як звернутися

Подати заяву та необхідні документи до фонду можна в один зі способів:

  • особисто - через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою - на адресу органу Фонду;
  • онлайн - через портал ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через портал "Дія".

Пільги та субсидії в Україні

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на пільги та житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

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