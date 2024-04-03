Скидка в 100% на оплату коммуналки: кто из пенсионеров имеет право на льготу

Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Право на скидку у 100% имеют

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.

Право на льготу зависит от дохода семьи льготника

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 грн).

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года.

На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Необходимые документы

Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:

- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

– документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (учреждения), где человек работал, сельским или поссоветом (в случае ликвидации заведения и т.п.) на основании записей в трудовой книжке.

Как обратиться

Подать заявление и необходимые документы в фонд можно одним из способов: