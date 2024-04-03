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Скидка в 100% на оплату коммуналки: кто из пенсионеров имеет право на льготу

Украина, Среда 03 апреля 2024 13:47
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Скидка в 100% на оплату коммуналки: кто из пенсионеров имеет право на льготу Фото: сельские пенсионеры могут получить 100% скидку на коммуналку
Автор: Александр Белоус

Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Право на скидку у 100% имеют

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев, библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.

Право на льготу зависит от дохода семьи льготника

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 грн).

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года.

На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Необходимые документы

Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:

  • - заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • – документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (учреждения), где человек работал, сельским или поссоветом (в случае ликвидации заведения и т.п.) на основании записей в трудовой книжке.

Как обратиться

Подать заявление и необходимые документы в фонд можно одним из способов:

  • лично – через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • почтой – в адрес органа Фонда;
  • онлайн - через портал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Льготы и субсидии в Украине

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на льготы и жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.

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