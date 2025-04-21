Топ-5 помилок, яких варто уникати при купівлі квартири у 2025 році

Багато українців мріють про власне житло, але купівля квартири - процес не з простих. Через брак досвіду та інформації покупці нерідко припускаються серйозних помилок, які можуть коштувати часу, грошей і нервів.

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук у коментарі РБК-Україна розповіла, на що звернути увагу, щоб зробити покупку максимально безпечною та вигідною.

Рахувати лише вартість житла

Покупці часто вважають, що витрати обмежаться лише вартістю квартири. Насправді ж до ціни додаються "приховані" платежі, які можуть сягати 3-7% від вартості об’єкта. Серед них:

державне мито - 1% від вартості нерухомості, зазвичай оплачується продавцем, але сторони можуть домовитись про інший варіант;

- 1% від вартості нерухомості, зазвичай оплачується продавцем, але сторони можуть домовитись про інший варіант; пенсійний збір - 1 % від суми покупки;

- 1 % від суми покупки; послуги нотаріуса (зазвичай плата за послуги ділиться між обома сторонами);

комісія рієлтора - 3-5%;

- 3-5%; витрати на банківське кредитування, оцінку майна ;

; послуги юриста, який складає і перевіряє документи, здійснює юридичний супровід купівлі-продажу.

Ігнорування аналізу ринку

Без попереднього моніторингу ринку легко придбати квартиру за завищеною ціною або з прихованими проблемами.

"Щоб описати суть цієї помилки на думку спадає ситуація, коли ви приїжджаєте в іншу країну і заходите на місцевий ринок. Асортимент здається привабливим, час обмежений, тож виникає страх втратити "вигідну нагоду". У результаті - ви купуєте сувеніри чи фрукти, а вже за кілька кроків дізнаєтесь, що і ціна могла бути нижчою, і якість - вищою. Теж саме із ринком нерухомості - коли ви "новачок" легко купити квартиру за відверто завищеною ціною, або потрапити на житло в якому є "підводні камені", - говорить Остапчук.

Щоб уникнути цього, слід:

регулярно переглядати оголошення зі схожими параметрами;

стежити за профільними сторінками експертів і агенцій у соцмережах, вони часто дають корисну інформацію щодо житла та його характеристик;

читати блоги з порадами;

скористатися калькулятором ринкових цін.

Відмова від послуг рієлтора

Деякі покупці уникають рієлторів, щоб зекономити. Однак корисними послуги рієлтора будуть ще на етапі аналізу ринку - спеціаліст може підібрати гідні варіанти з урахуванням вашого бюджету.

Рієлтори також відповідають за комунікацію з власником, оформлення, перевірку документів, об’єктів та власників нерухомості. Фахівець з нерухомості може здійснити торг у ціні, аби отримати більш вигідну для клієнта пропозицію. Тому витрати на послуги рієлтора можуть окупитися, однак надійність документації та якісна перевірка житла - будуть гарантовані.

Основні критерії, якими варто керуватись під час вибору фахівця:

досвід у сфері нерухомості;

наявність сертифікації, членства в АФНУ, СФНУ або інших організаціях, що підтверджують рівень професійності;

репутація (можна ознайомитись з особистою сторінкою рієлтора чи звернутись за рекомендаціями до друзів або знайомих).

Ігнорування перевірки документів і оголошень

Неперевірені документи можуть стати джерелом серйозних юридичних проблем. Обов'язково перевірте:

право власності та кількість співвласників - чи дійсно продавець є власником і чи не доведеться мати справу зі співвласниками або спадкоємцями у майбутньому;

реєстрацію осіб у квартирі;

наявність заборгованостей;

довіреність, якщо продаж здійснює представник;

умови договору (усі домовленості мають бути письмово зафіксовані).

"Читайте все, що написане "великим і дрібним" шрифтом, не покладайтесь лише на добросовісність продавця. Якщо між вами та власником житла були усні домовленості, то вони мають бути прописані у договорі", - наголошує експертка.

Також звертайте увагу на оголошення: детальний опис, реалістична ціна, відмова від сумнівних схем з передоплатами та спілкуванням у межах платформи з продажу - ознаки безпечної угоди.

Купівля без перевірки забудовника або історії будинку

Багато покупців зосереджуються винятково на квартирі і водночас ігнорують стан самого будинку або репутацію забудовника. Іноді занадто приваблива ціна може свідчити про юридичні або технічні проблеми. При купівлі квартири в новобудові обов’язково перевірте:

репутацію забудовника;

наявність дозвільної документації;

судову історію та права на землю (це можна зробити самостійно, отримавши дані на сайті Міністерства юстиції за найменуванням юридичної особи або скористатися послугами юриста).

У разі купівлі на вторинному ринку важливо оцінити:

технічний стан будинку;

стан під’їздів, даху, підвалів;

настрій потенційних сусідів.

Купівля квартири вимагає уважності, ретельної перевірки та відповідального підходу. Зібравши максимум інформації та заручившись підтримкою фахівців, можна уникнути більшості помилок і зробити вдалу інвестицію у власний дім.