Топ-5 помилок, яких варто уникати при купівлі квартири у 2025 році
Багато українців мріють про власне житло, але купівля квартири - процес не з простих. Через брак досвіду та інформації покупці нерідко припускаються серйозних помилок, які можуть коштувати часу, грошей і нервів.
Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук у коментарі РБК-Україна розповіла, на що звернути увагу, щоб зробити покупку максимально безпечною та вигідною.
Рахувати лише вартість житла
Покупці часто вважають, що витрати обмежаться лише вартістю квартири. Насправді ж до ціни додаються "приховані" платежі, які можуть сягати 3-7% від вартості об’єкта. Серед них:
- державне мито - 1% від вартості нерухомості, зазвичай оплачується продавцем, але сторони можуть домовитись про інший варіант;
- пенсійний збір - 1 % від суми покупки;
- послуги нотаріуса (зазвичай плата за послуги ділиться між обома сторонами);
- комісія рієлтора - 3-5%;
- витрати на банківське кредитування, оцінку майна;
- послуги юриста, який складає і перевіряє документи, здійснює юридичний супровід купівлі-продажу.
Ігнорування аналізу ринку
Без попереднього моніторингу ринку легко придбати квартиру за завищеною ціною або з прихованими проблемами.
"Щоб описати суть цієї помилки на думку спадає ситуація, коли ви приїжджаєте в іншу країну і заходите на місцевий ринок. Асортимент здається привабливим, час обмежений, тож виникає страх втратити "вигідну нагоду". У результаті - ви купуєте сувеніри чи фрукти, а вже за кілька кроків дізнаєтесь, що і ціна могла бути нижчою, і якість - вищою. Теж саме із ринком нерухомості - коли ви "новачок" легко купити квартиру за відверто завищеною ціною, або потрапити на житло в якому є "підводні камені", - говорить Остапчук.
Щоб уникнути цього, слід:
- регулярно переглядати оголошення зі схожими параметрами;
- стежити за профільними сторінками експертів і агенцій у соцмережах, вони часто дають корисну інформацію щодо житла та його характеристик;
- читати блоги з порадами;
- скористатися калькулятором ринкових цін.
Відмова від послуг рієлтора
Деякі покупці уникають рієлторів, щоб зекономити. Однак корисними послуги рієлтора будуть ще на етапі аналізу ринку - спеціаліст може підібрати гідні варіанти з урахуванням вашого бюджету.
Рієлтори також відповідають за комунікацію з власником, оформлення, перевірку документів, об’єктів та власників нерухомості. Фахівець з нерухомості може здійснити торг у ціні, аби отримати більш вигідну для клієнта пропозицію. Тому витрати на послуги рієлтора можуть окупитися, однак надійність документації та якісна перевірка житла - будуть гарантовані.
Основні критерії, якими варто керуватись під час вибору фахівця:
- досвід у сфері нерухомості;
- наявність сертифікації, членства в АФНУ, СФНУ або інших організаціях, що підтверджують рівень професійності;
- репутація (можна ознайомитись з особистою сторінкою рієлтора чи звернутись за рекомендаціями до друзів або знайомих).
Ігнорування перевірки документів і оголошень
Неперевірені документи можуть стати джерелом серйозних юридичних проблем. Обов'язково перевірте:
- право власності та кількість співвласників - чи дійсно продавець є власником і чи не доведеться мати справу зі співвласниками або спадкоємцями у майбутньому;
- реєстрацію осіб у квартирі;
- наявність заборгованостей;
- довіреність, якщо продаж здійснює представник;
- умови договору (усі домовленості мають бути письмово зафіксовані).
"Читайте все, що написане "великим і дрібним" шрифтом, не покладайтесь лише на добросовісність продавця. Якщо між вами та власником житла були усні домовленості, то вони мають бути прописані у договорі", - наголошує експертка.
Також звертайте увагу на оголошення: детальний опис, реалістична ціна, відмова від сумнівних схем з передоплатами та спілкуванням у межах платформи з продажу - ознаки безпечної угоди.
Купівля без перевірки забудовника або історії будинку
Багато покупців зосереджуються винятково на квартирі і водночас ігнорують стан самого будинку або репутацію забудовника. Іноді занадто приваблива ціна може свідчити про юридичні або технічні проблеми. При купівлі квартири в новобудові обов’язково перевірте:
- репутацію забудовника;
- наявність дозвільної документації;
- судову історію та права на землю (це можна зробити самостійно, отримавши дані на сайті Міністерства юстиції за найменуванням юридичної особи або скористатися послугами юриста).
У разі купівлі на вторинному ринку важливо оцінити:
- технічний стан будинку;
- стан під’їздів, даху, підвалів;
- настрій потенційних сусідів.
Купівля квартири вимагає уважності, ретельної перевірки та відповідального підходу. Зібравши максимум інформації та заручившись підтримкою фахівців, можна уникнути більшості помилок і зробити вдалу інвестицію у власний дім.
Раніше РБК-Україна писало про зростання популярності будівництва житла "під ключ" в Україні у 2025 році. Кількість оголошень у цій категорії збільшилася на 181% порівняно з 2021 роком, а відгуків - на 54%. Найбільший попит спостерігається в Київській області та на Львівщині.
Серед переваг такого формату - економія часу, гарантії якості та комплексність послуг. Особливо популярними стали каркасні та модульні будинки завдяки швидкості зведення та відносній дешевизні. Фінансування здійснюється через банківські кредити, державні програми "Власний дім" та "єВідновлення".
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