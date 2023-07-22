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Знищують ворожу піхоту. Сирський показав, як ЗСУ наступають на Куп'янському напрямку

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Україна, Субота 22 липня 2023 22:55
Знищують ворожу піхоту. Сирський показав, як ЗСУ наступають на Куп'янському напрямку Фото: ЗСУ нищать окупантів на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові продовжують захищати території Харківської області. Під час однієї з операцій бійці ЗСУ ліквідували групу окупантів на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

"32 ОМБр знищує ворожу піхоту на Куп‘янському напрямку", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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Війна Росії проти України Купянск
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