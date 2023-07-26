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Знищують специфічні цілі. Командир Грузинського легіону розповів про його завдання

Фото: Мамука Мамулашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Грузинський легіон було створено у 2014 році. Під час повномасштабної війни бійці найбільшого іноземного формування в Україні займаються спецопераціями.

Про це глава Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він розповів, що створив Грузинський легіон, коли приїхав до України у квітні 2014 року. За його словами, одним із ідеологів легіону був його батько, військовий генерал.

"Просто бачачи, що відбувається, він мені сказав: "Тобі треба поїхати і допомогти Україні у війні". Тоді ще війни і не було, в принципі. Ми чудово розуміли ті обставини, які склалися і неважко було передбачити, що Росія готує війну проти України", - сказав Мамулашвілі.

Боєць згадав, що у 2014 році він уже був в Україні зі своїми однодумцями. Тоді вони створили маленьку групу професійних військових, яка допомагала Україні та почала навчати ЗСУ, різні бригади, батальйони поліції. Вони почали брати участь у бойових діях одразу ж після прибуття в Україну.

Наразі Грузинський легіон - це маленькі пересувні групи, які займаються спецопераціями і здебільшого знищують специфічні цілі. Йдеться про офіцерів російської армії, спеціальну військову техніку, яка стоїть на лінії фронту.

Мамулашвілі додав, що зараз Грузинський легіон - це найбільше іноземне формування в Україні, яке складається не тільки з грузинів, а ще 30 національностей. До нього входять, зокрема, американці, англійці, мексиканці.

Боєць зазначив, що представники інших країн не створюють своїх груп, оскільки зробити це не так просто. За його словами, Грузинський легіон займається структуруванням процесів з 2014 року і досить складно це зрозуміти, коли ти приїжджий.

Крім того, легіон має досвід роботи з різними національностями і практично до створення міжнародного легіону він був єдиним, куди приходили іноземці.

Зазначимо, що проти Росії в Україні воює чимало іноземних добровольців, зокрема грузини.

Нещодавно стало відомо, що в Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни 2008 року. Їхні тіла повернули Грузії.

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ГрузіяВійна Росії проти України