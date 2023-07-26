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Уничтожают специфические цели. Командир Грузинского легиона рассказал о его задачах

Фото: Мамука Мамулашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Грузинский легион был создан в 2014 году. Во время полномасштабной войны бойцы самого большого иностранного формирования в Украине занимаются спецоперациями.

Об этом глава Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что создал Грузинский легион, когда приехал в Украину в апреле 2014 года. По его словам, одним из идеологов легиона являлся его отец, военный генерал.

"Просто видя, что происходит, он мне сказал: "Тебе нужно поехать и помочь Украине в войне". Тогда еще войны и не было, в принципе. Мы прекрасно понимали те обстоятельства, которые сложились и нетрудно было предугадать, что Россия готовит войну против Украины", - сказал Мамулашвили.

Боец вспомнил, что в 2014 году он уже был в Украине со своими единомышленниками. Тогда они создали маленькую группу профессиональных военных, которая помогала Украине и начала обучать ВСУ, разные бригады, батальоны полиции. Они начали участвовать в боевых действиях сразу же после прибытия в Украину.

На данный момент Грузинский легион - это маленькие передвижные группы, которые занимаются спецоперациями и, в основном, уничтожают специфические цели. Речь идет об офицерах российской армии, специальной военной технике, которая стоит на линии фронта.

Мамулашвили добавил, что на данный момент Грузинский легион - это самое большое иностранное формирование в Украине, которое состоит не только из грузин, а еще 30 национальностей. В него входят, в том числе, американцы, англичане, мексиканцы.

Боец отметил, что представители других стран не создают свои группы, так как сделать это не так просто. По его словам, Грузинский легион занимается структурированием процессов с 2014 года и довольно сложно это все понять, когда ты приезжий.

Кроме того, легион имеет опыт работы с разными национальностями и практически до создания интернационального легиона он был единственным, куда поступали иностранцы.

Отметим, что против России в Украине воюет немало иностранных добровольцев, в частности, грузины.

Недавно стало известно, что в Украине погибли ветераны российско-грузинской войны 2008 года. Их тела вернули Грузии.

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