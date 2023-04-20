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Знищують місця базування окупантів. У Морських силах показали відео роботи з дронами

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 21:10
Знищують місця базування окупантів. У Морських силах показали відео роботи з дронами Фото: у Морських силах показали відео роботи з дронами (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 20 квітня, українські військові опублікували відео того, як за допомогою дрону знищують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил.

На опублікованих кадрах видно, як росіяни переховуються від українських військових. Однак їх дії безрезультатні. За допомогою дронів з відеокамерами наші військові скидають вибухівку по місцях базування росіян.

"Ліквідація окупантів у Донецькій облаті невпинно продовжується. Працюють оператори дронів 1 батальйону морської піхоти 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського", - сказано в повідомленні.

Переглянути відео можна ТУТ.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомляв, що українські військові стримують росіян у динамічних боях у Бахмуті та завдають їм значних втрат.

Окрім того, у ЗСУ повідомляли, що українські бійці у Бахмуті зіткнулися з війною дещо іншого характеру.

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