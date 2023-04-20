Знищують місця базування окупантів. У Морських силах показали відео роботи з дронами

Фото: у Морських силах показали відео роботи з дронами (GettyImagеs)

У четвер, 20 квітня, українські військові опублікували відео того, як за допомогою дрону знищують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил.