Уничтожают места базирования оккупантов. В Морских силах показали видео работы с дронами

В четверг, 20 апреля, украинские военные опубликовали видео того, как с помощью дрона уничтожают оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил.

Просмотреть видео можно ЗДЕСЬ.

"Ликвидация оккупантов в Донецкой облате постоянно продолжается. Работают операторы дронов 1 батальона морской пехоты 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского", - сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как россияне прячутся от украинских военных. Однако их действия безрезультатны. С помощью дронов с видеокамерами наши военные сбрасывают взрывчатку по местам базирования россиян.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.