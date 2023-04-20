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Уничтожают места базирования оккупантов. В Морских силах показали видео работы с дронами

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Украина, Четверг 20 апреля 2023 21:10
Уничтожают места базирования оккупантов. В Морских силах показали видео работы с дронами Фото: в Морских силах показали видео работы с дронами (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 20 апреля, украинские военные опубликовали видео того, как с помощью дрона уничтожают оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил.

На опубликованных кадрах видно, как россияне прячутся от украинских военных. Однако их действия безрезультатны. С помощью дронов с видеокамерами наши военные сбрасывают взрывчатку по местам базирования россиян.

"Ликвидация оккупантов в Донецкой облате постоянно продолжается. Работают операторы дронов 1 батальона морской пехоты 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского", - сказано в сообщении.

Просмотреть видео можно ЗДЕСЬ.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.

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