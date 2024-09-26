Знищив тунель з росіянами. Федоров показав, як працює робот Ratel S біля Новогродівки

За словами Федорова, на відео показано роботу 25 окремої повітрянодесантної бригади. Біля Новогродівки українські військові, за допомогою платформи Ratel S знищили підземний перехід з особовим складом ворога. У тунелі було понад 10 окупантів.

"Ratel S від учасників Brave1 уже більше року успішно працює на фронті, тому це не перший успішний кейс з ліквідації росіян. Завжди приємно спостерігати, як українські розробки допомагають знищувати все російське", - написав Федоров.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Україна значно посилила виробництво власної зброї. Міністерство з питань стратегічних галузей та промисловості раніше повідомляло, що Україна має потенціал для виробництва понад 3 мільйони безпілотників щорічно.