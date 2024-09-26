UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знищив тунель з росіянами. Федоров показав, як працює робот Ratel S біля Новогродівки

Фото: робот Ratel S (t.me/zedigital)
Автор: Наталія Кава

Українські військові все частіше використовують роботів для ведення боїв проти росіян. Цього разу вдалось штурмувати місце схованки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україа з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За словами Федорова, на відео показано роботу 25 окремої повітрянодесантної бригади. Біля Новогродівки українські військові, за допомогою платформи Ratel S знищили підземний перехід з особовим складом ворога. У тунелі було понад 10 окупантів.

"Ratel S від учасників Brave1 уже більше року успішно працює на фронті, тому це не перший успішний кейс з ліквідації росіян. Завжди приємно спостерігати, як українські розробки допомагають знищувати все російське", - написав Федоров.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Україна значно посилила виробництво власної зброї. Міністерство з питань стратегічних галузей та промисловості раніше повідомляло, що Україна має потенціал для виробництва понад 3 мільйони безпілотників щорічно.

Нещодавно військові бригади "АЗОВ" продемонстрували бойову платформу "Лють 2.0". Цей бойовий робот допомагає проводити розвідку на небезпечних територіях, надаючи суттєву підтримку військовим.

Також бійці підрозділу UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій ЗСУ за допомогою наземного роботизованого комплексу успішно штурмували позиції окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні