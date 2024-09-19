Сили спеціальних операцій показали відео штурму позицій росіян роботом

Українські військові з кожним днем удосконалють способи ведення боїв проти росіян. Цього разу вони штурмували позиції окупантів

На опублікованому відео показано підготовку українських військових до штурму російських позицій. Зокрема для цього було застосовано наземний роботизований комплекс, FPV-дрони та міномет.

Як результат роботи - частина противника знищена, решта втекла. При цьому наземний робот отримав декілька влучань РПГ та FPV проте вистояв. Він виконав завдання і повернувся на відновлення.

"Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни", - підписано відео.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Україна значно активізувала виробництво власної зброї. Варто зазначити, що Міністерство з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляло про можливість України виробляти понад 3 мільйони безпілотників щороку.