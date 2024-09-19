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Сили спеціальних операцій показали відео штурму позицій росіян роботом

Четвер 19 вересня 2024 19:35
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Сили спеціальних операцій показали відео штурму позицій росіян роботом Ілюстративне фото: Сили спеціальних операцій показали відео штурму позицій росіян роботом (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові з кожним днем удосконалють способи ведення боїв проти росіян. Цього разу вони штурмували позиції окупантів

Як повідомляє РБК-Україна, відео показали бійці підрозділу UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На опублікованому відео показано підготовку українських військових до штурму російських позицій. Зокрема для цього було застосовано наземний роботизований комплекс, FPV-дрони та міномет.

Як результат роботи - частина противника знищена, решта втекла. При цьому наземний робот отримав декілька влучань РПГ та FPV проте вистояв. Він виконав завдання і повернувся на відновлення.

"Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни", - підписано відео.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Україна значно активізувала виробництво власної зброї. Варто зазначити, що Міністерство з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляло про можливість України виробляти понад 3 мільйони безпілотників щороку.

Нещодавно військові бригади "АЗОВ" показали бойову платформу "Лють 2.0". Бойовий робот зокрема допомагає військовим проводити розвідку на небезпечних територіях.

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