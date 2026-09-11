"Знищити всі склади неможливо": у Varus пояснили, чому РФ знадобляться десятиліття

За нинішньої інтенсивності атак Росії повне знищення більшості складських потужностей України займе десятиліття – і лише у разі, якщо відновлення складів у країні повністю припиниться,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію засновника та співвласника мережі продуктових магазинів Varus Руслана Шостака у мережі Facebook.

За словами Шостака, з початку повномасштабної війни в Україні було знищено 2,1 млн. кв. м складських приміщень класів А та Б+. На Київську область припадає 1,5 млн. кв. м цих площ. У цьому 900 тис. кв. м складів було знищено вже з початку 2026 року.

"На момент початку війни площа українських складів оцінювалася приблизно в 4,2 млн. кв. м класів А та Б. Плюс з початку війни введено в експлуатацію ще 800 тис. кв. м", - йдеться у повідомленні Шостака.

Таким чином, загальний обсяг складських площ досягав близько 5 млн. кв. м. З них 2,1 млн. кв. м було знищено, а 2,9 млн кв. м залишаються в експлуатації. Це понад половина складів вищих класів.

Шостак також зазначає, що якщо враховувати складські приміщення великих підприємств по всій країні, загальний обсяг інфраструктури буде значно більшим і становитиме ще десятки мільйонів квадратних метрів різних класів.

Фото: засновник та співвласник мережі продуктових магазинів Varus Руслан Шостак у мережі Facebook

Що буде з рітейлом

Бізнесмен окремо розповів про наслідки російських атак для торгових мереж та їх втрати.

"Гірко визнавати, але те, що відбувається зараз, - справжня трагедія. І якщо хтось хоче підтримати улюблену мережу - приходьте. Робіть покупки. Це найкраща підтримка в реальності, що склалася", - пише бізнесмен.

При цьому Шостак закликав українців не створювати ажіотаж і не скуповувати товари на користь. За його словами, дефіциту в країні не очікується: якщо потрібного товару не буде в одному магазині, його можна буде знайти в іншому.