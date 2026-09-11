"Уничтожить все склады невозможно": в Varus объяснили, почему РФ понадобятся десятилетия

При нынешней интенсивности атак России полное уничтожение большинства складских мощностей Украины займет десятилетия – и лишь в случае, если восстановление складов в стране полностью прекратится,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию основателя и совладельца сети продуктовых магазинов Varus Руслана Шостака в сети Facebook.

По словам Шостака, с начала полномасштабной войны в Украине были уничтожены 2,1 млн кв. м складских помещений классов А и Б+. На Киевскую область приходится 1,5 млн кв. м этих площадей. При этом 900 тыс. кв. м складов были уничтожены уже с начала 2026 года.

"На момент начала войны площадь украинских складов оценивалась примерно в 4,2 млн кв. м классов А и Б. Плюс с начала войны введено в эксплуатацию ещё 800 тыс. кв. м", – говорится в сообщении Шостака.

Таким образом, общий объем складских площадей достигал около 5 млн кв. м. Из них 2,1 млн кв. м были уничтожены, а 2,9 млн кв. м остаются в эксплуатации. Это более половины складов высших классов.

Шостак также отмечает, что если учитывать складские помещения крупных предприятий по всей стране, общий объем инфраструктуры будет значительно больше и составит еще десятки миллионов квадратных метров различных классов.

Фото: основатель и совладелец сети продуктовых магазинов Varus Руслан Шостак в сети Facebook

Что будет с ритейлом

Бизнесмен отдельно рассказал о последствиях российских атак для торговых сетей и их потерях.

"Горько признавать, но то, что происходит сейчас, – настоящая трагедия. И если кто-то хочет поддержать любимую сеть – приходите. Делайте покупки. Это лучшая поддержка в сложившейся реальности", – пишет бизнесмен.

При этом Шостак призвал украинцев не создавать ажиотаж и не скупать товары впрок. По его словам, дефицита в стране не ожидается: если нужного товара не окажется в одном магазине, его можно будет найти в другом.