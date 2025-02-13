Знищили всю колону: ЗСУ зупинили ворога на підступах до своїх позицій (відео)

Російські війська намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Донеччині з допомогою бронетехніки. Сили оборони знищили всю колону противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
За даними військових, ворог намагався прорвати оборону ЗСУ у Донецькій області, але спроба виявилася марною. Мінометники не лише зупинили наступ, але й знищили всю штурмову групу противника.
Повідомляється, що Сили оборони України на Донеччині штурмувала колона бронетехніки РФ з десантом. Зупинити їх вдалося на самих підступах до українських позицій.
Відмінну влучність проявили бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега". Воїни перетворили колону ворога на купу металобрухту.
Зазначається, що росіяни спробували заховатися від української артилерії, але марно. Після влучання мінометників бійці РФ почали в паніці швидко тікати. Так поспішали, що ледве не залишили на полі бою свого пораненого товариша.
Війська РФ втратили від початку війни в Україні вже понад двадцять тисяч броньованої техніки. Загальні бойові втрати противника у техніці з 24.02.22 по 13.02.25 приблизно склали:
Днями, нагадаємо, Сили оборони також знищили російський корабельний бомбомет "Смерч-2" у лісах на Лиманському напрямку. Загарбники встановили його на вантажівку "Урал", щоб завдати удар по позиціях українських військових. Однак вони не врахували влучності українських операторів дронів, які точно влучили у ворожу ціль.