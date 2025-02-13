Уничтожили всю колонну: ВСУ остановили врага на подступах к своим позициям (видео)

Российские войска пытались штурмовать позиции ВСУ в Донецкой области с помощью бронетехники. Силы обороны уничтожили всю колонну противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
По данным военных, враг пытался прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, но попытка оказалась тщетной. Минометчики не только остановили наступление, но и уничтожили всю штурмовую группу противника.
Сообщается, что Силы обороны Украины в Донецкой области штурмовала колонна бронетехники РФ с десантом. Остановить их удалось на самых подступах к украинским позициям.
Отличную меткость проявили бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега". Воины превратили колонну врага в груду металлолома.
Отмечается, что россияне попытались спрятаться от украинской артиллерии, но тщетно. После попадания минометчиков бойцы РФ начали в панике быстро убегать. Так спешили, что едва не оставили на поле боя своего раненого товарища.
Войска РФ потеряли с начала войны в Украине уже более двадцати тысяч бронированной техники. Общие боевые потери противника в технике с 24.02.22 по 13.02.25 примерно составили:
На днях, напомним, Силы обороны также уничтожили российский корабельный бомбомет "Смерч-2" в лесах на Лиманском направлении. Захватчики установили его на грузовик "Урал", чтобы нанести удар по позициям украинских военных. Однако они не учли меткости украинских операторов дронов, которые точно попали во вражескую цель.