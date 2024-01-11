Знищили третину лісового фонду. Луганська ОВА розповіла про збитки від росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

За даними Лисогора, Луганська область мала величезний потенціал природо-заповідного фонду - загалом площа зелених насаджень складала понад 95 тисяч гектарів.

"Один з найбільших лісів українського сходу, унікальні степи в первозданному вигляді та десятки заказників із рідкісними видами флори та фауни. Все це сьогодні повністю знищують росіяни", - наголосив глава ОВА.

Він зауважив, що оцінити збитки, завдані довкіллю на сьогодні - складно. Втім, завдяки дистанційному зондуванню земельних ділянок за допомогою супутникових технологій, та використанню інших сучасних методик, обласній екоінспекції вдалося встановити дані про знищення понад 26 тисяч гектарів лісового фонду області.

За словами Лисогора, лише матеріальна шкода, заподіяна внаслідок пожеж за попередніми підрахунками, складає понад 180 мільярдів гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що останні масовані удари російських військ по території України завдали збитків довкіллю на сотні тисяч доларів.

Крім цього нещодавно стало відомо, що росіяни будують на тимчасово окупованих територіях звалища для обслуговування регіонів РФ.

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