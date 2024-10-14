Знищили техніку та взвод піхоти. Нацгвардійці відбили штурм РФ на Харківському напрямку

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України відбили російський штурм на Харківському напрямку. Знищено техніку та взвод піхоти окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.
"На Харківському напрямку противник здійснив чергову спробу штурму та намагався просунутися до українських позицій малими групами. Втім, завдяки діям воїнів "Спартану" російський штурм не вдався", - йдеться в дописі під відео.
Зазначається, що аеророзвідники бригади виявили переміщення особового складу противника та миттєво нанесли вогневих уражень ударними дронами та скидами з БПЛА.
Унаслідок влучної роботи штурм росіян зупинено. Ворог втратив техніку, зокрема БМП, та взвод піхоти.
За даними Генштабу, протягом минулої доби, 13 жовтня, воїни ЗСУ ліквідували ще 1260 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення в Україну в особовому складі вже перевищили 670 тисяч солдатів.
Також українські бійці вчора знищили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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