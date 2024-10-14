Знищили техніку та взвод піхоти. Нацгвардійці відбили штурм РФ на Харківському напрямку

"На Харківському напрямку противник здійснив чергову спробу штурму та намагався просунутися до українських позицій малими групами. Втім, завдяки діям воїнів "Спартану" російський штурм не вдався", - йдеться в дописі під відео.

Зазначається, що аеророзвідники бригади виявили переміщення особового складу противника та миттєво нанесли вогневих уражень ударними дронами та скидами з БПЛА.

Унаслідок влучної роботи штурм росіян зупинено. Ворог втратив техніку, зокрема БМП, та взвод піхоти.