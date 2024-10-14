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Знищили техніку та взвод піхоти. Нацгвардійці відбили штурм РФ на Харківському напрямку

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України відбили російський штурм на Харківському напрямку. Знищено техніку та взвод піхоти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.

"На Харківському напрямку противник здійснив чергову спробу штурму та намагався просунутися до українських позицій малими групами. Втім, завдяки діям воїнів "Спартану" російський штурм не вдався", - йдеться в дописі під відео.

Зазначається, що аеророзвідники бригади виявили переміщення особового складу противника та миттєво нанесли вогневих уражень ударними дронами та скидами з БПЛА.

Унаслідок влучної роботи штурм росіян зупинено. Ворог втратив техніку, зокрема БМП, та взвод піхоти.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 13 жовтня, воїни ЗСУ ліквідували ще 1260 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення в Україну в особовому складі вже перевищили 670 тисяч солдатів.

Також українські бійці вчора знищили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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