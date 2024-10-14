Уничтожили технику и взвод пехоты. Нацгвардейцы отбили штурм РФ на Харьковском направлении

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины отразили российский штурм на Харьковском направлении. Уничтожена техника и взвод пехоты оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.
"На Харьковском направлении противник предпринял очередную попытку штурма и пытался продвинуться к украинским позициям малыми группами. Впрочем, благодаря действиям воинов "Спартана" российский штурм не удался", - говорится в сообщении под видео.
Отмечается, что аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава противника и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами из БПЛА.
В результате точной работы штурм россиян остановлен. Враг потерял технику, в частности БМП и взвод пехоты.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 13 октября, воины ВСУ ликвидировали еще 1260 российских захватчиков. Следовательно, общие потери противника с начала полномасштабного вторжения в Украину в личном составе уже превысили 670 тысяч солдат.
Также украинские бойцы вчера уничтожили 4 танка, 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем и другую технику врага.
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