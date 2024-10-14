Уничтожили технику и взвод пехоты. Нацгвардейцы отбили штурм РФ на Харьковском направлении

"На Харьковском направлении противник предпринял очередную попытку штурма и пытался продвинуться к украинским позициям малыми группами. Впрочем, благодаря действиям воинов "Спартана" российский штурм не удался", - говорится в сообщении под видео.

Отмечается, что аэроразведчики бригады обнаружили перемещение личного состава противника и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами из БПЛА.

В результате точной работы штурм россиян остановлен. Враг потерял технику, в частности БМП и взвод пехоты.