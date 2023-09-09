Знищили рідкісну РЛС. Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на півдні

Українські військові за минулу добу ліквідували понад 300 російських окупантів та знищили 8 складів боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавського.

За словами Тарнавського, на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував українські позиції та здійснив 744 обстріли. Крім того, росіяни завдали 4 ракетних та 18 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1468 вогневих завдань.

Втрати ворога, за останню добу, склали 321 особу:

безповоротні - 81,

поранені - 233,

полон - 7.

Крім того, знищено 40 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

1 танк,

1 ББМ,

9 артилерійських систем та мінометів,

1 ППО,

1 РЛС "Зоопарк",

1 ПТРК,

17 БпЛА,

6 одиниць автомобільної техніки,

3 одиниці спеціальної техніки,

Також знищено 8 складів російських боєприпасів та 2 пункти управління ворога.

Довідка

"Зоопарк-1" - це радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби, який росіяни використовують для контрбатарейної боротьби. Система дає змогу окупантам знаходити вогневі позиції ЗСУ, звідки працюють РСЗВ (до 22 км), артилерійські знаряддя (до 12 км), міномети (до 17 км) і запускаються тактичні ракети (45 км), автоматично визначаючи їхні координати після пострілів.

Один "Зоопарк" здатний одночасно виявляти до 70 ворожих позицій за хвилину і передавати їхні координати протягом 20 секунд після залпу, часто ще до падіння снарядів. Інформація автоматично передається на командний пункт управління.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Влітку наші бійці посилили наступ у Запорізькій області, бої точаться відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Останнім звільненим населеним пунктом було Роботине.

Західні ЗМІ повідомляли, що наші бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно зі зведеннями Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.

При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може ослабити її наступ на інших ділянках фронту.

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