Уничтожили редкую РЛС. Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на юге
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали более 300 российских оккупантов и уничтожили 8 складов боеприпасов врага на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
По словам Тарнавского, на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны.
В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал украинские позиции и совершил 744 обстрела. Кроме того, россияне нанесли 4 ракетных и 18 авиаударов.
Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1468 огневых задач.
Потери врага за последние сутки составили 321 человек:
- безвозвратные - 81,
- раненые - 233,
- плен - 7.
Кроме того, уничтожены 40 единиц военной техники противника. В частности:
- 1 танк,
- 1 ББМ,
- 9 артиллерийских систем и минометов,
- 1 ПВО,
- 1 РЛС "Зоопарк",
- 1 ПТРК,
- 17 БпЛА,
- 6 единиц автомобильной техники,
- 3 единицы специальной техники,
Также уничтожены 8 складов российских боеприпасов и 2 пункта управления врага.
Справка
"Зоопарк-1" - это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, который россияне используют для контрбатарейной борьбы. Система позволяет оккупантам находить огневые позиции ВСУ, откуда работают РСЗО (до 22 км), артиллерийские орудия (до 12 км), минометы (до 17 км) и запускаются тактические ракеты (45 км), автоматически определяя их координаты после выстрелов.
Один "Зоопарк" способен одновременно обнаруживать до 70 вражеских позиций за минуту и передавать их координаты в течение 20 секунд после залпа, часто еще до падения снарядов. Информация автоматически передается на командный пункт управления.
Контрнаступление ВСУ на юге Украины
Летом наши бойцы усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Последним уволенным населенным пунктом было Роботино.
Западные СМИ сообщали, что наши бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно сведениям Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Роботиного.
При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения по другим направлениям. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.
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