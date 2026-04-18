Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Знищили позиції ворога: бійці ГУР провели серію рейдів на Запорізькому напрямку (відео)

12:41 18.04.2026 Сб
1 хв
Спецпризначенці показали, як ліквідували росіян дронами та у ближніх боях
aimg Тетяна Степанова
Фото: бійці ГУР провели серію рейдів на Запорізькому напрямку (Getty Images)

Спецпризначенці ГУР провели серію успішних рейдів на Запорізькому напрямку. Знищили позиції та живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують втілювати ефективні операції на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

За останній тиждень розвідники провели серію результативних рейдів, під час яких знищили та зачистили позиції окупаційних сил, де противник зосереджував підрозділи для підготовки наступальних дій.

Для ураження укриттів, складів і логістичних маршрутів ворога активно використовуються ударні дрони різних типів.

У ГУР зазначили, що дії воєнної розвідки суттєво ускладнюють маневри ворога та блокує його просування в напрямку обласного центру.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 квітня спецпризначенці ГУР дронами знищили "Славянін". Це був останній залізничний пором Росії в Керченській протоці, що постачав окупаційні війська в Криму.

Також українські розвідники в ніч на 24 березня знищили пускову установку "Бастіон" разом із кількома гіперзвуковими ракетами "Циркон". Ворог перекидав таке озброєння на пускові позиції.

