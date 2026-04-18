Уничтожили позиции врага: бойцы ГУР провели серию рейдов на Запорожском направлении (видео)

Спецназовцы ГУР провели серию успешных рейдов на Запорожском направлении. Уничтожили позиции и живую силу врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают воплощать эффективные операции в Запорожье", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю разведчики провели серию результативных рейдов, во время которых уничтожили и зачистили позиции оккупационных сил, где противник сосредотачивал подразделения для подготовки наступательных действий.
Для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага активно используются ударные дроны различных типов.
В ГУР отметили, что действия военной разведки существенно затрудняют маневры врага и блокирует его продвижение в направлении областного центра.
Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля спецназовцы ГУР дронами уничтожили "Славянин". Это был последний железнодорожный паром России в Керченском проливе, который снабжал оккупационные войска в Крыму.
Также украинские разведчики в ночь на 24 марта уничтожили пусковую установку "Бастион" вместе с несколькими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Враг перебрасывал такое вооружение на пусковые позиции.