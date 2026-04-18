RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Уничтожили позиции врага: бойцы ГУР провели серию рейдов на Запорожском направлении (видео)

12:41 18.04.2026 Сб
1 мин
Спецназовцы показали, как ликвидировали россиян дронами и в ближних боях
aimg Татьяна Степанова
Фото: бойцы ГУР провели серию рейдов на Запорожском направлении (Getty Images)

Спецназовцы ГУР провели серию успешных рейдов на Запорожском направлении. Уничтожили позиции и живую силу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают воплощать эффективные операции в Запорожье", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю разведчики провели серию результативных рейдов, во время которых уничтожили и зачистили позиции оккупационных сил, где противник сосредотачивал подразделения для подготовки наступательных действий.

Для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага активно используются ударные дроны различных типов.

В ГУР отметили, что действия военной разведки существенно затрудняют маневры врага и блокирует его продвижение в направлении областного центра.

Успешные операции ГУР

Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля спецназовцы ГУР дронами уничтожили "Славянин". Это был последний железнодорожный паром России в Керченском проливе, который снабжал оккупационные войска в Крыму.

Также украинские разведчики в ночь на 24 марта уничтожили пусковую установку "Бастион" вместе с несколькими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Враг перебрасывал такое вооружение на пусковые позиции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
