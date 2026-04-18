Уничтожили позиции врага: бойцы ГУР провели серию рейдов на Запорожском направлении (видео)

"Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают воплощать эффективные операции в Запорожье", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю разведчики провели серию результативных рейдов, во время которых уничтожили и зачистили позиции оккупационных сил, где противник сосредотачивал подразделения для подготовки наступательных действий.

Для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага активно используются ударные дроны различных типов.

В ГУР отметили, что действия военной разведки существенно затрудняют маневры врага и блокирует его продвижение в направлении областного центра.