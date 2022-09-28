"Знищили оскаженілого ворога". Десантники розповіли, як звільняють Донбас від окупантів

Українські десантники продовжують звільняти населені пункти на Донбасі. Окупанти намагаються втримати позиції, проте це не заважає захисникам просуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Бійці 95-ої десантно-штурмової бригади показали свої успіхи на Донбасі. Воїни зазначили, що місцеві жителі радісно зустрічають ЗСУ.

"Черговий населений пункт на Донбасі, частково ми оточили підрозділи противника, нанесли ураження. У противника велика кількість танків, десь около 300 (осіб - ред.) піхоти, були боємашини, артилерія, міномети", - розповів один з десантників.

Військові зазначили, що під час бойових дій на території Донецькій області їм довелося протистояти кадровим російським бійцям. Проте ЗСУ вдалося просунутися, звільнити населений пункт та встановити український прапор.

"Не дивлячись на потужний опір противника - танковий полк, артилерія та мотострілецькі підрозділи, - Житомирські десантники за підтримки приданих сил та засобів, знищили оскаженілого противника, який намагався чинити опір", - йдеться у повідомленні.