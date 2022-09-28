"Уничтожили взбешенного врага". Десантники рассказали, как освобождают Донбасс от оккупантов
Украинские десантники продолжают освобождать населенные пункты на Донбассе. Оккупанты пытаются удержать позиции, однако это не мешает защитникам продвигаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады показали свои успехи на Донбассе. Воины отметили, что местные жители радостно встречают ВСУ.
"Очередной населенный пункт на Донбассе, частично мы оцепили подразделения противника, нанесли поражение. У противника большое количество танков, где-то около 300 (лиц - ред.) пехоты, были боемашины, артиллерия, минометы", - рассказал один из десантников.
Военные отметили, что в ходе боевых действий на территории Донецкой области им пришлось противостоять кадровым российским бойцам. Однако ВСУ удалось продвинуться, освободить населенный пункт и установить украинский флаг.
"Несмотря на мощное сопротивление противника - танковый полк, артиллерия и мотострелковые подразделения, - Житомирские десантники при поддержке приданных сил и средств, уничтожили взбешенного противника, пытавшегося сопротивляться", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным карты боевых действий, украинские войска продолжают продвигаться возле Лимана и Купянска на востоке.
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