ua en ru
Пт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Знищили десятки техніки та позицій окупантів: у ГУР показали роботу FPV-підрозділу "Крила"

П'ятниця 03 січня 2025 15:30
UA EN RU
Знищили десятки техніки та позицій окупантів: у ГУР показали роботу FPV-підрозділу "Крила" Ілюстративне фото: у ГУР показали роботу FPV-підрозділу "Крила" (militarist.ua)
Автор: Наталія Кава

Підрозділ Головного управління розвідки України "Крила" завдав руйнівного удару по ворожих позиціях. Вони знищили десятки російської техніки та позиції окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Як розповіли у розвідці, на відео показано результати наполегливої і майстерної бойової роботи підрозділу "Крила". Для атак проти ворога українські воєнні розвідники використовували FPV-дрони літакового типу - Darts.

Під руйнівними вогневими ударами розвідників опинились ворожі:

  • легка та важка бронетехніка;
  • склади паливно-мастильних матеріалів;
  • автомобільний транспорт;
  • ретранслятори та обладнання для зв’язку;
  • засоби РЕБ;
  • трансформатори;
  • укриття російських окупантів.

Виробництво зброї в Україні

Раніше РБК-Україна писало про те, що в Україні завершили випробування лінійки БПЛА з оптоволоконним зв’язком. Вони забезпечують захищене управління навіть в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

Зокрема, вчора українські виробники показали понад 10 моделей FPV-дронів, якими можна керувати через оптоволокно. Безпілотники можуть нести до 3 кг навантаження

Також відомо, що українські захисники почали встановлювати на безпілотники дробовики, щоб збивати ворожі безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
NEWS
ЗМІ дізналися дату наступного засідання у форматі "Рамштайн"
ЗМІ дізналися дату наступного засідання у форматі "Рамштайн"
DAILY
Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати