Понад тисячу за добу: втрати РФ перевищили 318 тисяч з початку війни
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 листопада (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 19 листопада, склали 1190 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 318 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 29 дронів та 25 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - 318570 (+1190) осіб ліквідовано;
- танків - 5435 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 10166 (+25) од.;
- артилерійських систем - 7744 (+18) од.;
- РСЗВ - 898 (+2) од.;
- засоби ППО - 588 (+2) од.;
- літаків - 323 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29) од.;
- крилаті ракети - 1563 од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29) од.;
- спеціальна техніка - 1096 (+6) од.
Ситуація на фронті
Українські війська продовжують операцію на лівому березі Херсонської області і перекидають додаткові сили. Росіяни стверджували, що ЗСУ атакували позиції РФ поблизу Пойми, Піщанівки та з Кринок 18 листопада.
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