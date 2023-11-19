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Понад тисячу за добу: втрати РФ перевищили 318 тисяч з початку війни

Україна, Неділя 19 листопада 2023 08:10
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Понад тисячу за добу: втрати РФ перевищили 318 тисяч з початку війни Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 19 листопада, склали 1190 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 318 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 29 дронів та 25 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - 318570 (+1190) осіб ліквідовано;
  • танків - 5435 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 10166 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 7744 (+18) од.;
  • РСЗВ - 898 (+2) од.;
  • засоби ППО - 588 (+2) од.;
  • літаків - 323 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29) од.;
  • крилаті ракети - 1563 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29) од.;
  • спеціальна техніка - 1096 (+6) од.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують операцію на лівому березі Херсонської області і перекидають додаткові сили. Росіяни стверджували, що ЗСУ атакували позиції РФ поблизу Пойми, Піщанівки та з Кринок 18 листопада.

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