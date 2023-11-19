Понад тисячу за добу: втрати РФ перевищили 318 тисяч з початку війни

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 листопада (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 19 листопада, склали 1190 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 318 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 29 дронів та 25 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.11.23 орієнтовно склали: особового складу - 318570 (+1190) осіб ліквідовано;

танків - 5435 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 10166 (+25) од.;

артилерійських систем - 7744 (+18) од.;

РСЗВ - 898 (+2) од.;

засоби ППО - 588 (+2) од.;

літаків - 323 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29) од.;

крилаті ракети - 1563 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29) од.;

спеціальна техніка - 1096 (+6) од. Ситуація на фронті Українські війська продовжують операцію на лівому березі Херсонської області і перекидають додаткові сили. Росіяни стверджували, що ЗСУ атакували позиції РФ поблизу Пойми, Піщанівки та з Кринок 18 листопада.