Знищено танки та два склади боєприпасів. СБУ показала результати роботи по окупантах
Військові спецпризначенці СБУ продовжують знищувати ворога на фронті. За останній тиждень вони знищили позиції та склади окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують «мінусувати» російських загарбників. Наші воїни за тиждень додали до списку ворожих втрат 70 окупантів та 4 танки", - сказано у повідомленні.
Окрім цього було знищено:
- 5 артилерійських систем і 1 РСЗВ;
- 1 систему протиповітряної оборони;
- 5 броньовиків і 14 автомобілів;
- 6 засобів радіоелектронної боротьби;
- 4 вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням;
- 16 фортифікаційних споруд;
- 2 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами.
Також разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено ще 70 окупантів, 2 РСЗВ, 4 броньовики, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки, 11 фортифікаційних споруд і 3 склади з боєприпасами.
Втрати Росії в Україні
Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ.
Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.
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