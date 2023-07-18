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Знищено танки та два склади боєприпасів. СБУ показала результати роботи по окупантах

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Вівторок 18 липня 2023 18:08
Знищено танки та два склади боєприпасів. СБУ показала результати роботи по окупантах Фото: СБУ показала результати роботи по окупантах (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військові спецпризначенці СБУ продовжують знищувати ворога на фронті. За останній тиждень вони знищили позиції та склади окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують «мінусувати» російських загарбників. Наші воїни за тиждень додали до списку ворожих втрат 70 окупантів та 4 танки", - сказано у повідомленні.

Окрім цього було знищено:

  • 5 артилерійських систем і 1 РСЗВ;
  • 1 систему протиповітряної оборони;
  • 5 броньовиків і 14 автомобілів;
  • 6 засобів радіоелектронної боротьби;
  • 4 вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням;
  • 16 фортифікаційних споруд;
  • 2 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами.

Також разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено ще 70 окупантів, 2 РСЗВ, 4 броньовики, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки, 11 фортифікаційних споруд і 3 склади з боєприпасами.

Втрати Росії в Україні

Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ.

Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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