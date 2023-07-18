Уничтожены танки и два склада боеприпасов. СБУ показала результаты работы по оккупантам

Военные спецназовцы СБУ продолжают уничтожать врага на фронте. За последнюю неделю они уничтожили позиции и склады оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Спецназначенцы ЦСО "А" СБУ продолжают «минусировать» российских захватчиков. Наши воины за неделю добавили в список вражеских потерь 70 оккупантов и 4 танка", - говорится в сообщении.

Кроме этого было уничтожено:

5 артиллерийских систем и 1 РСЗО;

1 систему противовоздушной обороны;

5 броневиков и 14 автомобилей;

6 средств радиоэлектронной борьбы;

4 огневые позиции с противотанковым и тяжелым пехотным вооружением;

16 фортификационных сооружений;

2 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами.

Также вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно поражены еще 70 оккупантов, 2 РСЗО, 4 броневика, 9 автомобилей, 1 единица спецтехники, 11 фортификационных сооружений и 3 склада с боеприпасами.

Потери России в Украине

Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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