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Знищено пункт управління та поранено півсотні окупантів. Нові деталі вибухів у Мелітополі

Фото: у Мелітополі знищено пункт управління окупантів (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Мелітополі знищено пункт управління російської армії в промисловій зоні. Саме це стало результатом вибухів на заводі "Рефма".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом".

"Мова про завод холодильного обладнання "Рефма", де було чутно кілька потужних вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки.

"Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах", - додали у "СтратКомі".

Як повідомлялось, ранком у четвер, 3 листопада, у захопленому Мелітополі Запорізької області сталися вибухи. Вони пролунали на місцевому заводі "Рефма", де окупанти облаштували один із основних штабів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі 3 листопада було пошкоджено підприємство "Рефма", на якому росіяни облаштували свою військову базу.

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МелітопольвибухиЗапорожская область