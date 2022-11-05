ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищено пункт управління та поранено півсотні окупантів. Нові деталі вибухів у Мелітополі

Новость на русском →
Мелітополь, Субота 05 листопада 2022 08:29
Знищено пункт управління та поранено півсотні окупантів. Нові деталі вибухів у Мелітополі Фото: у Мелітополі знищено пункт управління окупантів (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Мелітополі знищено пункт управління російської армії в промисловій зоні. Саме це стало результатом вибухів на заводі "Рефма".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом".

"Мова про завод холодильного обладнання "Рефма", де було чутно кілька потужних вибухів", - йдеться в повідомленні.

Знищено пункт управління та поранено півсотні окупантів. Нові деталі вибухів у Мелітополі

Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки.

"Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах", - додали у "СтратКомі".

Як повідомлялось, ранком у четвер, 3 листопада, у захопленому Мелітополі Запорізької області сталися вибухи. Вони пролунали на місцевому заводі "Рефма", де окупанти облаштували один із основних штабів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі 3 листопада було пошкоджено підприємство "Рефма", на якому росіяни облаштували свою військову базу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь вибухи Запорожская область
NEWS
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України