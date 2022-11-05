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Уничтожены пункт управления и ранены полсотни оккупантов. Новые детали взрывов в Мелитополе

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Мелитополь, Суббота 05 ноября 2022 08:29
Уничтожены пункт управления и ранены полсотни оккупантов. Новые детали взрывов в Мелитополе Фото: в Мелитополе уничтожен пункт управления оккупантов (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления российской армии в промышленной зоне. Именно это явилось результатом взрывов на заводе "Рефма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "СтратКом".

"Речь о заводе холодильного оборудования "Рефма", где было слышно несколько мощных взрывов", - говорится в сообщении.

Уничтожены пункт управления и ранены полсотни оккупантов. Новые детали взрывов в Мелитополе

Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники.

"Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах", - добавили в "Страткоме".

Как сообщалось, утром в четверг, 3 ноября, в захваченном Мелитополе Запорожской области произошли взрывы. Они прозвучали на местном заводе "Рефма", где оккупанты обустроили один из основных штабов.

Позже стало известно, что в результате взрывов во временно оккупированном Мелитополе 3 ноября было повреждено предприятие "Рефма", на котором россияне обустроили свою военную базу.

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Мелитополь вибухи Запорожская область
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