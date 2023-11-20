РФ використовує на фронті заборонені міни. Яка ситуація на Таврійському напрямку

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 1 авіаудар, 1 ракетний удар, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 544 артобстріли.

Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія"Олександр Тарнавський, російські війська продовжують застосування на території України заборонених міжнародними угодами протипіхотних мін, зокрема ПОМ-2.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак.

На Шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

А на Запорізькому напрямку противник наступальних дій не вів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Загальні втрати ворога склали 283 особи, троє окупантів здалися в полон.

Також українські бійці знищили 8 одиниць військової техніки росіян, зокрема:

1 ББМ;

4 БПЛА;

3 автомобілі.

Окрім того, було знищено один склад боєприпасів армії РФ.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська контратакували на Авдіївському напрямку і просунулися біля залізниці на південний схід від Степового. Також ЗСУ просунулися на заході Запорізької області поблизу Новопрокопівки.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 4 артсистеми.